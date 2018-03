Legge 104: per gli incapienti arriva il bonus auto

I familiari dei disabili sono esentati dal pagamento di bollo auto e imposta di trascrizione al PRA dovuta alla registrazione dei passaggi di proprietà (IPT), nel caso in cui questi risultino incapienti. L’esenzione è presente tra le agevolazioni previste dalla normativa vigente per le categorie protette.

In merito – si legge sul sito delle piccole-media imprese pmi.it – si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello (n. 917-335/2017) sottoposto dal legale di un contribuente in collaborazione con il PRA di Lecce. Il dubbio riguardava in particolare i familiari che non possano attestare tramite dichiarazione dei redditi che il disabile è fiscalmente a carico, perché incapienti e quindi esonerati dall’obbligo dichiarativo.

L’agenzia chiarisce quindi che gli incapienti possono fruire delle agevolazioni previste per le categorie protette e per i loro familiari attestando che si tratta di disabile fiscalmente a carico, esibendo lo stato di famiglia ed il modello ISEE, oppure un’autocertificazione del reddito.

Leggi anche:

Legge 104, i permessi non riducono le ferie

Legge 104, come usufruire dei permessi in caso di part time

Legge 104, assegno di 1900 euro e nuovi benefici

Permessi legge 104, arriva il preavviso di tre giorni per gli statali

Legge 104, ecco quando si rischia la sospensione per abuso

Legge 104, come usarla