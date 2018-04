La flat tax da 100mila euro porta 160 super ricchi in Italia

editato in: da

In attesa della flat tax prospettata in campagna elettorale dalla Lega, è già attiva quella introdotta in Italia con la legge di Bilancio del 2017 che riguarda i super ricchi. Sono così 160 le persone residenti all’estero che hanno intenzione di trasferirsi in Italia per sfruttare la cosiddetta tassa “acchiappa ricchi”.

La flat tax per ricchi

Si tratta di un’imposta da 100 mila euro l’anno, fissa e a prescindere dal livello di reddito, pensata per attirare in Italia chi ha grandi disponibilità economiche. E’ evidente che risulterebbe vantaggiosa soprattutto per i super ricchi, poiché pagherebbero 100 mila euro al Fisco sarebbero sia i fortunati che hanno un reddito, poniamo, da 300 mila euro l’anno, sia gli ancora più fortunati milionari.

Tecnicamente è una “imposta sostitutiva per i nuovi residenti”, poiché sostituisce non solo le tasse molto più alte che chi trasloca dovrebbe pagare in Italia, ma anche le imposte dovute nel Paese di provenienza. Possono sfruttarla gli stranieri che vogliono venire a vivere in Italia, così come italiani che hanno deciso di tornare nel nostro Paese.

Il ritorno economico

Naturalmente i vantaggi per l’Italia non sarebbero tanto di natura fiscale: anche ipotizzando che tutte le 160 domande vengano accolte, si parlerebbe di 16 milioni di euro. L’obiettivo riguarda invece l’indotto, ossia la propensione alla spesa, soprattutto nell’ambito del lusso, dei super ricchi in questione.

Portogallo per i pensionati, Italia per i ricchi

Curioso come altri paesi, come il Portogallo, abbiano azzerato le tasse ai pensionati stranieri che vogliano stabilirsi in terra lusitana – e molti pensionati italiani lo hanno scelto per trasferirsi e godersi appieno la pensione -, mentre l’Italia spalanca le porte ai super ricchi stranieri.

