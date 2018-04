Iva e trappole fiscali: Italia rischia 60 miliardi di tasse

editato in: da

Come già anticipato su queste pagine, che si tratti di un nuovo governo o che si tratti dell’esecutivo uscente a guida Gentiloni, la prima urgenza per l’Italia è quella di neutralizzare l’aumento dell’Iva. Perché il Paese, tra possibile aumento dell’imposta sul valore aggiunto ed altri aggravi, è seduta su una potenziale mina da 60 miliardi di nuove tasse. Lo sottolinea il Centro Studi di Unimpresa.

Nei prossimi tre anni sono infatti in arrivo 30 miliardi in più di tasse che corrispondono all’aggravio Iva che farà salire il balzello sui consumi fino al 25% nel 2019-2020. E altri 30 miliardi saranno prelevati dalle tasche dei contribuenti grazie a una lunga lista di misure contenute nell’ultima legge di Bilancio. Si tratta di ben trappole fiscali che faranno lievitare il gettito dello Stato: nella manovra approvata a fine 2017 sono contenute ben 27 voci, in qualche modo nascoste o comunque poco note, che portano complessivamente a far lievitare le entrate nelle casse dello Stato per complessivi 29,6 miliardi nel triennio 2018-2020. In totale, dunque, i contribuenti italiani, imprese e famiglie, dovranno pagare all’erario 60 miliardi in più.

Cittadini e imprese, spremuti all’inverosimile, si preparano ad aprire il portafogli per sostenere i conti pubblici” commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci. “I contribuenti vengono chiamati a coprire i fallimenti dei governi che non sono riusciti a tagliare gli sprechi nel bilancio pubblico – aggiunge Pucci – e zavorrano i conti dello Stato; la spending review è stata una clamorosa barzelletta”.

L’ipotesi di Unimpresa trae fondamento dalle misure contenuti nel provvedimento sui conti pubblici che ha stabilito il rinvio dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto al 2019 e ha evitato, così, un incremento del carico fiscale a carico di famiglie e imprese, per il 2018, pari a 15,7 miliardi. Ma si tratta di mancati aumenti tributari e non di tagli. E comunque la stretta fiscale è solo rinviata: secondo i calcoli dell’associazione, nel 2019-2020 l’aumento delle aliquote Iva (quella ordinaria dal 22 al 25% e quella agevolata dal 10 all’11,5%) comporterà complessivamente un aumento del gettito tributario superiore a 30 miliardi di euro. Nel 2019, l’incremento sarà di 11,4 miliardi e nel 2020 di 19,1 miliardi per un totale di 30,5 miliardi. E poi ci sono le 27 trappole fiscali, grazie alle quali lo Stato incasserà 29,6 miliardi aggiuntivi, cifra che porta il totale della stangata a 60,1 miliardi.

Leggi anche:

Aumento Iva costerebbe 317 euro a famiglia

Aumento IVA al 25%? Ecco quanto ci verrebbe a costare

Tutto sull’IVA

Fisco: nuovi controlli sui professionisti nel 2018

Tari 2018: i chiarimenti del Ministero

Fattura elettronica tra privati obbligatoria dal 2019. Ma è già caos

Il Concordato dei piccoli, l’alternativa vantaggiosa alla rottamazione

Irpef, che salasso per gli autonomi! Versano più di dipendenti e pensionati

Detrazione IVA e deducibilità dei costi auto 2018