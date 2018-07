Isee precompilato obbligatorio, la dichiarazione slitta al 2019

editato in: da

Slitta con il decreto Milleproroghe 2018 anche l’Isee precompilato, ossia la sperimentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compilata come unica opzione per i cittadini, sarebbe dovuto entrare in vigore ufficialmente dal 1° settembre 2018.

La data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la sperimentazione della DSU disposta da Inps e Agenzia delle Entrate dovrebbe scattare dal 1 gennaio 2019.

Non solo: l’altra novità contenuta nel Milleproroghe riguardante l’Isee è che a partire dal 1° gennaio 2019 la DSU manterrà la sua validità fino al 31 agosto dello stesso anno e da allora in poi per l’aggiornamento dei dati sui redditi e il patrimonio si prenderanno come punto di partenza i dati relativi all’anno precedente.

COME FUNZIONA LA NUOVA DSU PRECOMPILATA – L’Inps e l’Agenzia delle Entrate dovranno precompilare la DSU utilizzando tutte le informazioni già in loro possesso, e dunque diminuendo il rischio di errori e distrazioni. L’Istituto si servirà dei dati dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto e dei propri archivi, nonché delle informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio immobiliare del nucleo familiare comunicate ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e del D.L. n. 201/2011. Ulteriori informazioni riguardanti la retribuzione dovranno essere fornite dai datori di lavoro.

SERVIRA’ PER IL REI – L’Isee che potrà essere calcolata dalla nuova DSU precompilata sarà necessaria, tra le altre cose, proprio per la richiesta del Reddito di inclusione: per ottenere il Rei sarà necessario avere un indice non superiore a 6mila euro, oltre che un Isee non superiore ai 3mila euro.

DISPONIBILE IN VIA TELEMATICA – La DSU precompilata dall’Inps sarà resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che potrà accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, oppure a mezzo di centro di assistenza fiscale (CAF) conferendovi apposita delega.

La DSU precompilata potrà essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Inps e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per quali vale ciò che è stato dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazioni false.

Leggi anche:

Isee precompilato obbligatorio, le novità

Come calcolare il proprio Isee

Isee, nuovi modelli e istruzioni