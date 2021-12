Imu, si avvicina la scadenza: a chi spettano esenzioni e riduzioni

Ricordiamo che devono versare l'Imu coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’Imu non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. Ci sono anche delle riduzioni ed esenzioni totali , per alcuni anche per il 2022, che ha previsto il governo per via delle difficoltà economiche causate dalla pandemia.

Imu, si avvicina il termine per pagare la seconda rata o il saldo dell’intera tassa , a seconda che si sia scelto il pagamento dilazionato o in un’unica soluzione. L'appuntamento con il pagamento è per il 16 dicembre .

Imu, chi deve pagare la tassa

Devono versare l'Imu coloro che possiedono:

fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

aree fabbricabili;

terreni agricoli.

Deve pagare il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Imu, chi non deve pagare la tassa

Sono esentati dal pagamento dell'Imu, grazie a una serie di disposizioni emergenziali a cavallo del biennio 2020/2021, a causa dell’emergenza Covid:

gli immobili destinati a cinema e teatri;

gli immobili con sfratti per morosità;

gli immobili colpiti da sisma Lombardia-Veneto-Emilia Romagna;

gli immobili colpiti da sisma Centro Italia;

gli immobili nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;

le unità immobiliare pensionati non residenti (riduzione del 50%).

Imu, esenzione per cinema e teatri

Non deve pagare l’Imu chi possiede un cinema, un teatro, una sala per concerti o un qualsiasi altro immobile che rientri nella categoria catastale D/3, se è anche gestore delle attività ivi esercitate. L’esenzione vale per due anni e per l’intero periodo d’imposta 2021 e 2022 ed è frutto di un decreto del governo emanato ad agosto 2020.

Imu, esenzione per gli immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità

Non è dovuta la seconda rata 2021 dell'Imu:

alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;

alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Se il proprietario in questione ha già versato una rata entro il 16 giugno 2021, ha diritto al rimborso.

Imu, esenzione per gli immobili colpiti da sisma Lombardia-Veneto-Emilia Romagna

La legge di Bilancio 2021 dispone che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza, l’esenzione dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Imu, esenzione per gli immobili colpiti da sisma Centro Italia

Sempre per effetto della legge di Bilancio 2021, i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia sono esenti dall'applicazione dell'Imu fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020).

Imu, esenzione per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno

I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'Imu e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020).

Inoltre, per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione Imu hanno diritto al rimborso della prima rata relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Imu, esenzione per pensionati non residenti

La Legge di Bilancio prevede, infine, un dimezzamento dell’Imu per i pensionati non residenti, qualora siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e abbiano un’abitazione a titolo di proprietà o usufrutto.