Il 730/2018 precompilato: chi può accedervi e quali dati contiene

Dal 15 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul proprio sito internet

(www.agenziaentrate.gov.it). Vediamo di seguito quali informazioni contiene e da dove provengono i dati in esso contenuti.

Per predisporre il 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta

gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate

alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente

altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

Tra gli oneri detraibili e deducibili, sono inviati alla banca dati dell’Agenzia i seguenti dati, utilizzati per il precompilato:

spese sanitarie e relativi rimborsi (questi ultimi riportati a quadro D)

interessi passivi sui mutui

premi assicurativi

contributi previdenziali

contributi versati alle forme di previdenza complementare

contributi versati per i lavoratori domestici

spese universitarie e relativi rimborsi (questi ultimi riportati a quadro D)

spese funebri

spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche

spese per l’arredo degli immobili ristrutturati

spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente dal 15 aprile. Per accedere alla sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

accedendo al sito internet dell’Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali

direttamente agli uffici dell’Agenzia, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità

richiedendo un’identità SPID

richiedendo le credenziali dispositive all’Inps.

Nella sezione del sito internet dedicata è possibile visualizzare il modello 730 precompilato ed un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle e decidere se inserirle o meno.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso.

