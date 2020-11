Tari, dove si paga di più? Le province più care d’Italia

Grazie ad un’indagine effettuata dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, è stata tracciata una- regionale e poi provinciale - dellerispetto che in altre parti d’Italia. Stando a quanto emerso, la regione dè il Trentino Alto Adige (in media 193 euro a famiglia), mentre, dove la spesa media si aggira intorno ai 419 euro. A livello provinciale, invece, 10 sono le circoscrizioni che si sono distinte per essere le più care d’Italia. Vediamo quali sono.