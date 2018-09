Tasse sulle vincite di scommesse e giochi a premi

Un fatto è certo: iappassionano da sempre. Che si tratti di giochi online, tradizionali, scommesse o partecipazioni a quiz in tv, l’idea di sfidare la fortuna e ottenere i favori della dea bendata affascina migliaia di persone. Quello del gioco d’azzardo è però una tutti gli effetti e sarebbe ingenuo pensare che le vincite non siano soggette mai a tassazione. Se la dea bendata decide di baciarci, potremmo dover pagare una. Ciò dipende dal metodo di gioco e di vincita: vediamo quindi quale tassazione è prevista, caso per caso.