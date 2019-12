Non solo FCA: gli accordi che hanno fruttato al fisco 2,2 miliardi di euro

Nei giorni passati l’Agenzia delle Entrate ha notificato agli uffici italiani di FCA una cartella a nove zeri. Per l’esattezza, l’amministrazione finanziaria ha chiesto a Fiat Chrysler Automobiles maggiori tasse per oltre 1 miliardo di euro.Ma FCA non è affatto l’unica azienda alla quale il fisco ha “riservato” questo trattamento. Nel corso degli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha condotto diverse trattative con multinazionali operanti nel nostro Paese, che le hanno permesso di recuperare ben 2,2 miliardi di euro di tasse non versate. Nel solo mese di ottobre 2019, riporta il Sole 24 Ore, sono state registrate maggiori entrate fiscali per quasi mezzo miliardo di euro rispetto allo stesso mese del 2018. Nella rete degli investigatori del fisco sono finiti colossi del web come Google, Apple, Amazon e Facebook; giganti del settore bancario e finanziario come UBS e Mediolanum; leader del settore beauty e fashion come Kering.