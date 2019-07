Evasione fiscale in Ue: i Paesi dove è più alta

L'è un problema in. I 28 Paesi dell'Unione Europea perdono ogni anno circaper colpa dell'evasione. Dove si evade di più? Il gruppo socialista al Parlamento europeo ha presentato un rapporto in cui sono riportate lae lain ciascun Paese europeo. Se per alcuni non ci sono grosse sorprese, ai vertici si trovano Paesi inaspettati. I dati provengono da Eurostat e dalle autorità fiscali europee e corrispondono agli anni 2015 e 2016. Sono stati elaborati dal professor Richard Murphy, docente all'Università di Londra e autore dello studio. Dal rapporto risulta che i Paesi con il carico fiscale più elevato (la percentuale delle imposte rispetto al reddito) sono anche quelli con l'evasione più alta. Lo stesso, tuttavia, non si verifica del caso dell'Iva. Nello studio non è inclusa l'elusione fiscale.