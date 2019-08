Economy news della settimana: l’impatto del condizionatore sulla bolletta, flat tax fino a 28 mila euro, risparmiometro ed evasori, quota 100 e scioperi in autostrada

La flat tax proposta dalla Lega continua a tenere banco. Anche in questa settimana di mezza estate, infatti, la proposta di revisione delle aliquote fiscali che il Carroccio vorrebbe introdurre con la prossima Legge di Bilancio è al centro della discussione politico-finanziaria. Non solo: c’è spazio anche per i controlli sui conti correnti del risparmiometro e per i dipendenti statali che vanno in pensione grazie a Quota 100. E per i vacanzieri della prima ora arrivano pessime notizie: uno sciopero dei casellanti potrebbe rovinargli l’inizio delle ferie estive.