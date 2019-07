Economy News della settimana 15-20 luglio: pensioni opzione donna, flat tax, rimborsi irpef 730 e rimborsi fatturazione a 28 giorni

Da un lato il Governo che inizia già a discutere della prossima manovra di bilancio, che dovrebbe arrivare in Parlamento per ottobre; dall’altro contribuenti e professionisti del fisco alle prese con le scadenze del modello 730. La settimana fiscale e finanziaria si è mossa tra questi due estremi, con “divagazioni” sul tema delle pensioni (e in particolare la proroga a opzione donna), sui rimborsi delle bollette a 28 giorni e l’avvio del Piano speciale di cessione degli immobili di proprietà del demanio statale. Vediamo in dettaglio cosa è successo nella settimana che sta per giungere al termine.