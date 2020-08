Economy news della settimana: pensione anticipata, novità sul Decreto agosto e vaccino

Nella settimana che va a concludersi l’interesse si è incentrato sulle tante novità nel nuovo Decreto agosto per cui è stato votato lo scostamento di bilancio da 25 miliardi. In particolare in nuovi bonus e le tasse ma sempre con un occhio al super bonus del 110%, del decreto Rilancio. Dal punto di vista dell’attualità ma con una grande valenza economica tiene sempre banco il Coronavirus con la corsa al vaccino che interessa i laboratori di tutto il mondo.