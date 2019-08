Economy news della settimana: parte l’evasometro, novità sugli assegni familiari, offerte di lavoro/concorsi e cartelle di pagamento in arrivo dopo lo stop

Settimana di fine agosto movimentata e ricca di notizie sul versante economico e finanziario. Non solo la crisi di Governo, ma tante le novità che hanno segnato la chiusura della stagione estiva. Gli italiani rientrano dalle vacanze e ad attenderli, come vedremo, ci saranno obblighi, doveri, responsabilità, nuove sfide ed opportunità da cogliere al volo. Dalle recenti istruzioni sugli assegni familiari agli ultimi concorsi pubblici e le nuove offerte di lavoro, fino ad arrivare all'evasometro e la ripresa degli invii delle cartelle di pagamento (puntuali a batter cassa dopo lo stop estivo).