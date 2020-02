Forfettari, 60 giorni di tempo per la fatturazione elettronica

editato in: da

La legge di Bilancio 2020, licenziata dal parlamento nell’ultima settimana del 2019, ha introdotto diverse novità per le partite IVA a regime forfettario. È stata eliminata la flat tax al 20% (aliquota applicata ai redditi eccedenti i 65mila euro e fino a 100 mila euro) e introdotte nuove cause ostative, più restrittive, all’ingresso del regime.

Proprio queste ultime stanno creando più di qualche grattacapo sia a chi vorrebbe aprire una partita IVA con regime forfettario, sia a chi già aveva una partita IVA con questo regime. In particolare, le nuove cause ostative della Manovra 2020 prevedono che i forfettari non possano avere più di 30 mila euro di reddito da lavoro dipendente e non possono spendere più di 20 mila euro per dipendenti e collaboratori. Misure che hanno scatenato il malcontento tra il “popolo delle Partite IVA”, che ha fatto partire proteste, raccolte firma e petizioni di vario genere.

Passaggio da regime forfettario a regime ordinario: cosa cambia

Chi, per “colpa” delle nuove cause ostative, si vedesse costretto a passare dal regime forfettario a quello ordinario dovrebbe rivedere gran parte della propria organizzazione lavorativa, contabile e amministrativa. Non solo non potrà usufruire della tassazione fissa al 15%, ma dovrà sottostare a degli adempimenti contabili e fiscali non previsti per i forfettari.

Ad esempio, dovrà effettuare liquidazione IVA periodica, mantenere registri contabili, iscriversi all’INAIL, compilare gli Indici Sintetici di Affidabilità (gli ISA), quella al Registro delle Imprese e altro. Da non dimenticare, poi, l’obbligo di fatturazione elettronica: anche se il Governo ha voluto incentivare l’emissione di fatture elettroniche anziché cartacee, le partite IVA forfettarie possono continuare a utilizzare sistemi di fatturazione cartacee/tradizionali.

Fatturazione elettronica: 60 giorni per mettersi in regola

Anche se le cause di esclusione dal regime forfettario sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i soggetti costretti al passaggio dal regime forfettario al regime avranno 60 giorni di tempo per ottemperare alle nuove disposizioni fiscali e amministrative. Ci sarà tempo fino a inizio marzo, dunque, per mettersi in regola con la contabilità e l’obbligo di fatturazione elettronica.

