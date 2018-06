Flat tax, possibile avvio per le imprese entro agosto. Poi pace fiscale

editato in: da

Il governo gialloverde è al lavoro sul fronte del fisco e già entro l’estate avvierà il percorso verso la flat tax iniziando da piccole imprese e partite Iva. E, se possibile, lancerà la cosiddetta pace fiscale.

Lo ha annunciato il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia a Sky Tg24, ponendo l’attenzione verso le piccole e micro imprese, anche individuali, con interventi sul regime forfettario che oggi interessa i piccoli, dalle partite Iva ad artigiani e commercianti.

“Penso si potrà fare subito qualcosa nel 2018, in particolare sul fronte delle imprese. Stiamo già lavorando – dice ancora – e mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa in tema di pace fiscale e allargare i modelli di sistemi forfettari per le imprese, con fatturati ridotti, anche con una flat tax per le partite Iva“.

Non si tratterà, fa intendere il viceministro, della mega flat tax con aliquote da 15 e 20 per cento promessa dal contratto gialloverde per i contribuenti sottoposti all’Irpef, ma solo dell’aliquota piatta per le piccole imprese individuali, la cosiddetta Iri, già varata dai governi Renzi-Gentiloni e che dovrebbe scattare dal 1° gennaio del prossimo anno.

Quanto alla pace fiscale, Garavaglia precisa: “Non si tratta assolutamente di un condono fiscale”. Inoltre, aggiunge il viceministro, “nelle bozze del Def che circolano c’è l’impegno” a scongiurare l’aumento dell’Iva dal prossimo gennaio e “quando arriverà il documento in Parlamento l’orientamento sarà questo”. Per quanto riguarda l’appartenza all’euro, infine, “non è mai stata in discussione” ribadisce Garavaglia.

Leggi anche:

Partite Iva, regime forfettario 2018: i nuovi requisiti

Flat tax, cos’è e come funziona

Flat tax e niente limite al contante: la linea Salvini

Flat tax, chi ci guadagna? Per molti la riforma del fisco è un regalo ai ricchi