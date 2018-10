Flat tax: dal 2020 con fattura elettronica

editato in: da

Partirà dal 2020 l’imposta sostitutiva al 20% di IRES, addizionali regionali e comunali e IRAP per i contribuenti che percepiscono compensi tra i 65.001 e i 100 mila euro. La flat tax esonererà questi contribuenti dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, ma non dall’obbligo di fatturazione elettronica e dalla tenuta dei registri contabili, come sottolinea il sito delle piccole-medie imprese pmi.it. Il reddito sarà determinato nei modi ordinari.

Al contrario, coloro che percepiranno compensi fino a 65mila euro potranno beneficiare del regime super semplificato, con imposta sostitutiva del 15%, già dal 2019 ed esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Nella bozza della legge di Bilancio 2019, inoltre, ci sono la disciplina del riporto perdite per i soggetti IRPEF che hanno scelto il regime per cassa, l’aliquota IRES del 15% per le imprese che assumono dipendenti sia con contratto a tempo determinato o indeterminato e che reinvestano in beni strumentali nuovi e la cedolare sugli immobili destinati all’attività commerciale, per i contratti a partire dal 2019.

L’incentivo Aiuto alla crescita economica (ACE) viene abrogato come l’entrata in vigore dell’IRI (imposta sul reddito di impresa) ma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Leggi anche:

Nuovi Minimi: tutti i rischi della Flat Tax per le Partite IVA

Ecco la flat tax al 15% per Partite IVA fino a 100mila euro

Legge di Bilancio, Tria apre a taglio dell’Irpef

Flat tax, taglio aliquote Irpef: quanto si risparmierebbe

Legge di Bilancio bollente: ma decidiamo noi o l’Europa? L’opinione