Fisco, scaglioni Irpef, flat tax: la riforma Draghi (che spiazza Salvini)

Non c'è uniformità di vedute sulla questione all'interno della maggioranza, ma soprattutto l'idea di fisco che piace a Draghi mette all'angolo il leader della lega Matteo Salvini che - passi pure il certificato verde - non può certo restare a tacere quando si parla di tasse. Vediamo su quali direttrici il premier intende cambiare il Fisco, dall'Irpef alla Flat tax.

Le linee guida della riforma sono state già tracciate ed il testo votato all'unanimità dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato a giugno:

allargamento della "no tax area",

superamento dell'Irap,

semplificazione degli scaglioni, taglio dell'aliquota sul ceto medio cioè sulla fascia 28-55 mila euro che è la più penalizzata.

Sarebbe poi da aggiungere un mini taglio del cuneo fiscale, come confermato anche dal Ministro Franco da Cernobbio, mentre sarebbe definitivamente tramontata l'ipotesi della Flat tax cara alla Lega.

"Abbiamo trovato un accordo su alcuni punti", ha affermato prudentemente la Ministra Maria Stella Gelmini, dopo un incontro a Palazzo Chigi con il Premier ed il Ministro Daniele Franco, ma "mancano le condizioni politiche" per portare avanti la flat tax "che ha una caratterizzazione politica".

E questo testimonia che la strada è ancora tutta in salita. Su alcuni punti la maggioranza è compatta, ma vi sono poi vessilli politici dell'uno o dell'altro partito. Se tutti sono concordi a tagliare le tasse, non c'è uniformità d vedute su chi saranno i beneficiari: le imposte sulle persone fisiche come richiesto da Forza Italia e lega? La busta paga cara al Pd? O l'abolizione dell'imposta regionale sulle attivitàò produttive.

La verità è che la coperta è corta e per fare qualcosa in più occorrerebbe finanziarla in deficit. La dote per l'intervento sul fisco infatti è modestissima, appena pochi miliardi, mentre il documento condiviso dai partiti dovrebbe poggiare su una dotazione di almeno 40 miliardi di euro.