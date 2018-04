Fisco: nuove indagini sui redditi esteri

editato in: da

E’ in rampa di lancio una nuova operazione di compliance fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, rivolta a redditi o altre somme portate all’estero e non dichiarate. Ai contribuenti “a rischio” – si legge sul sito delle piccole-medie imprese pmi.it – viene inviato uno specifico questionario, al quale bisogna rispondere per spiegare le anomalie su conti esteri, plusvalenze finanziarie o redditi da lavoro tassati in altri paesi.

La missiva concede al contribuente 15 giorni per rispondere, fornendo le spiegazioni e la documentazione necessaria oppure iniziando un percorso di regolarizzazione. Il contribuente che non risponde agli inviti va incontro a sanzioni da 250 a 2mila euro prevista dal dlgs 471/1997 (articolo 11), per chi non risponde ai questionari del fisco, e naturalmente rischia che vengano avviati veri e proprio controlli fiscali.

Si tratta di un’iniziativa resa possibile dal nuovo regime di cooperazione fiscale internazionale (CRS – Common Reporting Standard), che consente lo scambio di informazioni automatiche, in chiave anti-evasione. Il protocollo internazionale prevede che gli intermediari finanziari comunichino alle autorità fiscali dei rispettivi paesi i dati dei clienti che hanno attività, conti o investimenti in paesi esteri.

In particolare, vengono condivisi i seguenti dati (immediatamente a disposizione del Fisco): numero di conto, nominativo, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona oggetto di report, giacenza media annuale del conto. La principale differenza rispetto agli accordi bilaterali di cooperazione fiscale (che continuano a funzionare), è rappresentata dal fatto che il CRS non mette i dati a disposizione su richiesta delle autorità ma in forma automatica, inserendoli in una sorta di database internazionale.

Leggi anche:

“Tasse su ricchezze e immobili”. Il FMI detta la linea al nuovo governo

Speciale: dichiarazione dei redditi e 730/2018