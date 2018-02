Fisco, nel 2017 più “leggero” di 32 miliardi

(Teleborsa) Un alleggerimento complessivo pari a 32 miliardi di euro. E’ questo il risultato delle varie misure adottate nel corso della legislatura. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, intervenendo al convegno “Quanto è cambiato il fisco?’“ che si è svolto presso la Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

laper mettere in atto, con un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti per favorire l’adempimento spontaneo. In particolare, le varie misure adottate nel corso della Legislatura hanno prodotto, appunto, nel