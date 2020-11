Fattura elettronica ed esterometro: nuova guida per la compilazione

editato in: da

È online la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, in vista della nuova versione delle specifiche tecniche che saranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021.

La guida risponde all’esigenza di tracciare in modo puntuale le diverse tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere.

In particolare lo strumento vuole essere un supporto per il contribuente per la compilazione dei seguenti campi:

tipo di documento;

natura

introdotti nel nuovo tracciato delle fatture elettroniche, facoltativo dal 1° ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Il manuale può essere scaricato dall’area “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Fatture elettroniche ed esterometro: i nuovi tipi di documenti

Nello strumento di supporto al contribuente sono illustrati i nuovi tipi di documenti: TD1, TD16, TD18 e TD19.

Nello specifico, seguendo le istruzioni contenute nel manuale, attraverso i nuovi tipi documenti TD1, TD18 e TD19, gli operatori IVA potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero, attraverso il Sistema di interscambio.

Il documento TD16, invece, potrà essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni relative agli acquisti in reverse charge, ancora una volta attraverso SdI.

All’interno della guida dell’Agenzia delle Entrate vengono inoltre spiegate le implementazioni del campo “natura”, che consentirà invece di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale Iva.