Esenzione canone TV per gli over 75, come richiederla

Cambiano le regole per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone TV per i cittadini italiani over 75. Un nuovo decreto ha aumentato la soglia di reddito entro cui non si dovrà pagare il canone Rai, per cui circa 350mila persone di età superiore ai 75 anni potranno richiedere di avere l’esenzione dal pagamento.

La soglia di reddito per essere esonerati dal pagare il canone TV è stata spostata da 6.731 euro annui a 8.000 euro, quindi, se prima gli over 75 che potevano usufruire della legge erano 115mila, vuol dire che beneficeranno di questo decreto oltre 200mila persone in più.

Nel comunicato Rai, si leggono i motivi che hanno spinto l’azienda ad adottare tale provvedimento: «La disposizione, volta a promuovere l’inclusione sociale è in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei ed è in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all’informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai. Il sostegno alle fasce più deboli della popolazione rappresenta un valore imprescindibile per il servizio pubblico radiotelevisivo».

Confermata l’esenzione anche per i militari stranieri, per i funzionari di organizzazioni internazionali, i diplomatici e per tutti coloro che dichiarano di non possedere un apparecchio televisivo.

Per poter essere esonerati dal pagamento del Canone TV 2018, non resta che presentare la richiesta scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, correlata da un documento di identità valido e una dichiarazione che attesti che si ha un reddito minimo pari a 8.000 euro. Tale domanda va fatta inviando una raccomandata a: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1 Sat – sportello abbonamenti TV – casella postale 22, 10121 Torino, oppure recandosi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

È possibile anche chiedere il rimborso per gli anni precedenti, naturalmente sempre se si è in possesso dei requisiti richiesti.

Le date di scadenza ultime per la consegna delle domande sono: 30 aprile 2018, per coloro che hanno un’età superiore ai 75 anni e 31 luglio 2018 per coloro che compiono il 75° anno entro tale data e che, quindi, hanno diritto all’esenzione solo per il secondo semestre del 2018.