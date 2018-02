Elezioni e sgravi fiscali: quel “tesoretto” da 142 miliardi nel mirino dei partiti

(Teleborsa) Tempo di elezioni, tempo di promesse. Fin quando restano parole però, poco male, il problema si presenta quando dalla teoria bisognerà passare ai fatti. Quando la coperta è troppo corta, infatti, la regola è che per aggiungere bisogna tagliare. Attenzione, dunque, al rischio “sforbiciata” pericolosa che potrebbe rivelarsi un boomerang per gli italiani.

UN TESORETTO DA 142 MILIARDI – Gli effetti delle detrazioni, delle deduzioni fiscali, delle cedolari secche e dei i crediti di imposta che riducono il prelievo sui contribuenti italiani (le cosiddette “tax expenditures”) sono 466 e costano allo Stato 54 miliardi di euro all’anno. A questo importo – segnala l’Ufficio studi della CGIA – vanno accostate le detrazioni ai fini Irpef che interessano i lavoratori dipendenti e gli autonomi (37,8 miliardi di euro), le detrazioni per i familiari a carico (11,3 miliardi) e una serie di altre agevolazioni (aliquote Iva ridotte, Ace per le società di capitali, tassazione separata per alcune tipologie di reddito, imposte sostitutive sui redditi da capitale etc.).

A tutte queste vanno aggiunte anche le spese fiscali relative ai tributi locali. Si tratta di misure che assicurano una riduzione del prelievo su Irap, Tari, Imu, Tasi e Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). Complessivamente lo sgravio riferito alle tasse locali ammonta a 38,7 miliardi di euro all’anno. OCCHIO ALLA SFORBICIATA PERICOLOSA – Afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA, Paolo Zabeo: “Questo tesoretto, costituito in linea generale da oltre 142 miliardi, è finito nel mirino delle promesse elettorali presentate in questi giorni dai big della politica nazionale. La riduzione delle tasse, l’aumento delle pensioni minime o l’introduzione del reddito di cittadinanza potrebbero essere in gran parte realizzate attraverso una sforbiciata a queste agevolazioni che, quasi sicuramente, andranno però a penalizzare chi oggi beneficia di queste misure”.