Nell’ultimo anno, Ed Sheeran ha pagato più tasse di Amazon e Starbucks

Ed Sheeran, uno dei cantanti più famosi e ricchi al mondo, secondo alcune cifre rilasciate dalla stampa inglese, ha pagato 5,29 milioni di sterline in tasse, molto di più rispetto ad Amazon (4,5 milioni) e Starbucks (3,3 milioni) che, sicuramente, incassano molto più di lui.

Ed Sheeran, lo scorso anno, ha guadagnato circa 27 milioni di sterline. Starbucks ne ha incassati 162 milioni. Per non parlare di Amazon che ha portato a casa circa 2 miliardi di sterline. Seppur sia vero che queste ultime due multinazionali paghino altre tasse, viste le società collegate presenti in tutto il mondo, fa sicuramente impressione che un artista debba pagare, da solo, così tanto al fisco.

Amazon e Starbucks sono state oggetto di numerose critiche a causa di questa grande disparità tra i loro guadagni e le tasse che devono pagare. Non sono comunque le uniche aziende che pagano “poco” al fisco, nonostante gli elevati introiti. Si stima che Facebook paghi 15,8 milioni di sterline in Gran Bretagna, seppur abbia guadagnato circa 1,3 miliardi di sterline nel mercato inglese, un vero e proprio record di introiti.

Ed Sheeran, che è sempre stato molto puntuale nei versamenti delle tasse al fisco inglese, non si dice preoccupato. In un’intervista rilasciata alla rivista OK!, il cantante ha affermato di non pensare molto ai soldi, ma di pensare molto di più al valore che hanno i suoi amici e la sua famiglia. Inoltre, ha dichiarato che gran parte dei suoi guadagni vanno in beneficenza, soprattutto agli ospedali per bambini della zona in cui vive.

Ecco alcune sue dichiarazioni: “Per me vale questa regola: ciò che guadagni lo spendi. Non appena entra qualcosa, poi deve uscire. Non do molto valore ai soldi. Ne hanno molto di più i miei amici e la mia famiglia. Molti dei miei soldi vanno in beneficenza o negli ospedali per bambini vicino a dove vivo. Ho abbastanza per stare bene e il resto va per aiutare le persone”, ha detto. “Penso che i soldi siano la radice di tutti i mali, non ho mai perso più amici nella mia vita di quanto non abbia fatto da quando i soldi sono entrati nella mia vita…”

Nonostante queste elevate tasse, Ed Sheeran rimane comunque, come svela il tabloid The Sun, il cantante più pagato al mondo. Il cantante guadagnerebbe circa 85 mila euro al giorno e 3.500 euro all’ora.