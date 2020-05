Dl Rilancio, da stop Irap al superbonus 110%: tutte le misure del pacchetto fiscale

editato in: da

Un testo complesso, con oltre 250 articoli, per un valore di 55 miliardi. È il dl Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri.

Oltre alla proroga dello stop ai licenziamenti per altri 3 mesi, ci sono l’accordo tra Governo e regioni per velocizzare il pagamento della cig, direttamente dall’Inps e l’intesa sulla regolarizzazione dei migranti ed emersione del nero, mentre sono in arrivo nuove norme per velocizzare i prestiti alle imprese.

Tra le misure del pacchetto fiscale: stop alle rate di giugno dell’Irap e l’Imu; ecobonus al 110% per le ristrutturazioni antisismiche e le riqualificazioni energetiche; rinvio a settembre del versamento delle tasse a carico delle imprese e per le notifiche delle cartelle; sconto sulla Tosap fino a ottobre.

Stop alle rate di giugno dell’Irap

Tutte le imprese, fino a 250 milioni di fatturato, beneficeranno della cancellazione del saldo e acconto dell’Imposta regionale sulle attività produttive, che avrebbero dovuto versare a giugno.

Ecobonus al 110%

Per ogni 100 euro spesi per la riqualificazione energetica ci sarà uno sconto fiscale di 110 euro. Questa in sostanza la norma contenuta nel provvedimento, che introduce un superbonus del 110%, anche per le ristrutturazioni antisismiche.

Tasse rimandate a settembre

Rimandate a settembre tutte le tasse a carico delle imprese che hanno registrato cali di fatturato. La ripresa dei versamenti scatterà dal 16 settembre, e vanno dai versamenti delle ritenute all’Iva, passando per i contributi. I contribuenti dovranno saldare il ‘debito’ con il fisco in unica soluzione o in quattro rate.

Cartelle sospese fino a settembre

Tutto sospeso fino a settembre, per imprese e cittadini. Le notifiche delle cartelle vengono rinviate al primo settembre, mentre la consegna degli atti di accertamento ripartirà alla fine dell’anno mentre per la notifica il termine è fissato dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.

Cancellato acconto Imu giugno

Viene cancellato l’acconto Imu del prossimo mese, per gli alberghi e gli stabilimenti balneari. La norma interessa anche alberghi e centri commerciali, che pagano il tributo come imprese.

Stop alla tassa di occupazione del suolo pubblico

Stop fino al 31 ottobre della tassa di occupazione del suolo pubblico, per la parte di spazio che gli esercizi dovranno aggiungere, per rispettare il distanziamento previsto dalle nuove regole.

