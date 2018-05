Dichiarazione dei redditi: ecco quanto si risparmia davvero con il 730

editato in: da

Con il modello 730 così come con il modello Redditi è possibile – dopo un anno di spese – risparmiare sulle tasse da pagare e ottenere il rimborso di una parte degli oneri sostenuti dal contribuente per sé o per i familiari a carico.

Nell’infografica vi spieghiamo quali sono le spese detraibili e fino a quanto si può scaricare per i figli, per la casa, per la propria salute e per l’istruzione.