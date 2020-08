Decreto agosto, spunta il bonus Pos: cos’è e come funziona

editato in: da

Spinta ai consumi da almeno due miliardi, ma si starebbe facendo dei tentativi per arrivare a tre, con un bonus legato ad alcune tipologie di acquisti con carte e bancomat fatte da qui alla fine dell’anno. È quanto sarebbe previsto dal decreto agosto in cantiere e che potrebbe essere varato in settimana, tra le misure da lanciare per risollevare l’economia.

Le novità sul Decreto agosto: spunta il bonus Pos

Da quanto si apprende, l’idea sarebbe quella di agevolare fiscalmente le spese fino a 5mila euro. Non però una spesa indiscriminata su qualsiasi acquisto.

Oltre ai consumi in bar e ristoranti tramite i pagamenti digitali con carta, si starebbe valutando di incentivare con uno sconto a carico dello Stato anche gli acquisti di abbigliamento o elettrodomestici, tra i settori più in sofferenza. Ancora da stabilire il meccanismo di sconto, se attraverso una card o con rimborsi direttamente ai contribuenti.

Le novità sul Decreto agosto: le difficoltà sul pacchetto lavoro e Cig

Intanto sul pacchetto di misure in materia di lavoro emergono già alcuni contrasti sul alcuni punti a partire dal riferimento alla perdita del fatturato di almeno il 20% tra il primo semestre 2020 e 2019 come condizione per accedere senza oneri economici alla seconda tranche di 9 settimane di cassa integrazione Covid.

Una delle soluzioni pensate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per contrastare il fenomeno di accesso alla Cig da parte di aziende che non hanno subito cali di fatturato durante il lockdown, come hanno già fatto in 234mila.

Sorgono anche dubbi sulla possibilità, data quasi per fatta, dell’estensione del blocco dei licenziamenti al 31 dicembre, iniziato lo scorso 17 marzo e con scadenza prevista il 17 agosto, per i datori di lavoro chiamati a pagare il contributo addizionale per l’utilizzo la cassa Covid.