Decreti Ecobonus 110% in Gazzetta Ufficiale: le regole già in vigore

Per l’Ecobonus al 100% si entra nel vivo: i due decreti del ministero dello Sviluppo Economico su asseverazioni e requisiti tecnici degli interventi Ecobonus 110% sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre, dopo che i contenuti erano già stati pubblicati sul portale dl ministero.

Decreto asseverazioni

Il decreto asseverazioni definisce i requisiti (contenuto e modalità di trasmissione) della perizia tecnica necessaria per l’accesso all’Ecobonus 110%, e stabilisce poi nel dettagli quali sono i tempi per il rilascio delle asseverazioni (nel caso di fine lavori, entro 90 giorni dal termine degli stessi), le regole per i controlli a campione da parte dell’Enea, la disciplina delle sanzioni.

l’asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori, oppure per ogni stato di avanzamento dei lavori, da un tecnico abilitato. Va compilata on-line, sul portale informatico ENEA, secondo i modelli allegati al decreto. L’Enea effettua un serie di controlli automatici relativi a requisiti del beneficiario, corrispondenza degli interventi effettuati con i dati tecnici, caratteristiche dell’edificio, congruità dei costi, regolarità polizza di assicurazione allegata.

Requisiti tecnici

Il decreto sui requisiti tecnici contiene invece i dettagli sui lavori agevolabili – tipologia e caratteristiche – e sulle spese ammesse, sui soggetti ammessi all’agevolazione, sugli adempimenti. Di seguito alcuni esempi di lavori agevolabili: