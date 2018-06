Così la flat tax rischia di resuscitare le pensioni d’oro

editato in: da

Se da un lato il ricalcolo contributivo rischia di tagliare gli assegni pensionistici del futuro, l’effetto di una ‘dual tax’, ovvero il combinato disposto fra il ricalcolo stesso e l’introduzione della flat tax, può addirittura arrivare a neutralizzare il nobile intento governativo di tagliare le cosiddette pensioni d’oro, cioè quelle dei contribuenti da 5mila euro netti mensili in su non integralmente coperte dai contributi previdenziali effettivamente versati.

Al ricalcolo contributivo, che abbassa la pensione lorda, va come detto associato l’intento leghista di introdurre la flat tax, l’aliquota unica che abbassa le tasse dei redditi più alti. Secondo il principio, ribadito da Salvini in persona, per cui “è giusto che chi guadagna di più, paghi meno tasse”. Il problema è che, pagando meno tasse, potrebbe finire per recuperare ciò che gli verrà tagliato dalla pensione d’oro.

Il Sole 24 Ore ha calcolato gli effetti di questa ‘dual tax’, evidenziando come per chi oggi riceve un netto mensile da 5.665 euro, partendo dunque da un lordo di 9mila, l’ombrello aperto dalla Dual Tax vale qualche decimale meno, ed è in grado di neutralizzare un taglio del 24,6%, mentre salendo a 9.075 euro netti (15mila lordi) la “tutela” cresce fino ad ammortizzare un taglio del 27,4 per cento. Questa scala degli effetti dipende dalla gerarchia dei benefici della Dual Tax, che aumentano di valore al crescere del reddito anche se a questi livelli la riforma non prevede la deduzione da 3mila euro e applica l’aliquota del 20%.

Leggi anche:

Pensioni, novità e “Quota 100”: cosa cambia col governo M5S-Lega

Inps, 400mila italiani sono in pensione da oltre 38 anni§

Pensione 2019-2020: scatti ed esenzioni

Pensione, quanti anni servono per smettere di lavorare

Calcola la tua età pensionabile

Tasse, pensioni, Euro: l’agenda Cottarelli

Pensioni: il tasso di rivalutazione 2018

Pensioni: cos’è e quanto costa la quota 100

Pensioni: le cifre della quattordicesima per ogni fascia di reddito