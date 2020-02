Coronavirus, in arrivo decreto per famiglie e imprese “zona rossa”: stop a tasse, bollette e mutui 

“In queste ore – prosegue Castelli – ho sentito tutti i colleghi di Governo, per fare in modo che il testo del Decreto sia il più completo possibile. Con il Ministero dello Sviluppo Economico e le Agenzie fiscali stiamo rifinendo il testo, che sarà pronto nelle prossime ore per approdare in Consiglio dei Ministri.

Tra le diverse misure, che interverranno a sostegno di famiglie e imprese, prevederemo sicuramente la sospensione del versamento di tributi, bollette e contributi previdenziali. Il Ministro Patuanelli vedrà domani le categorie produttive per un confronto sulle ulteriori misure da adottare per tutelare il tessuto imprenditoriale del Paese”, ha sottolineato.

Il Governo stanzia altri 20 milioni – Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus il Governo ha stanziato altri 20 milioni, recuperati dal fondo predisposto per i premi della lotteria degli scontrini. “Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria – si legge all’articolo 4 del decreto approvato dal Cdm – lo stanziamento previsto è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”.