Condono fiscale, conto alla rovescia. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti online sui condoni fiscali. Si parte martedì 13, con i casi di accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ricorda i diversi termini entro cui effettuare i pagamenti e le modalità. Entro il 23 novembre sono invece chiamati alla cassa i contribuenti che hanno ricevuto un invito al contraddittorio, per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018.

Stesso termine è previsto per coloro che hanno ricevuto un avviso di accertamento di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata ovviamente dev’essere versata entro i predetti termini. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

