Come funziona il bonus tende da sole 2019

Con la legge di Bilancio 2019 (n.145 del 30 dicembre 2018) il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 sgravi e agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.

Dettagli sulle misure previste nella legge vengono forniti in un’apposita guida redatta dall’Agenzia delle Entrate. Qui è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti gli interventi di efficientamento energetico che consentono a cittadini e imprenditori di detrarre parte delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di vari dispositivi e componenti. Tra questi, ad esempio, figura il bonus zanzariere 2019 o il bonus tende solari 2019. Entrambi sono parte del cosiddetto bonus schermature solari, grazie al quale è possibile scaricare dall’IRPEF (nel caso l’installazione avvenga su immobili civili) o dall’IRES (se l’installazione avviene su immobili commerciali e impianti produttivi) parte delle spese sostenute.

Il bonus tende solari 2019 consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50% della spesa totale (incluse quelle per la manodopera), a patto però che vengano rispettati precisi parametri. Vediamo quindi come funziona il bonus tende solari, come richiederlo e chi può avanzare domanda per le agevolazioni fiscali dell’ecobonus.