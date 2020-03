Bonus Pubblicità: al via il tax credit 2020

editato in: da

E’ il momento di presentare la domanda per tutte quelle aziende che intendono sfruttare il bonus pubblicità 2020. Dal 1 al 31 marzo sarà infatti possibile inviare la richiesta, esclusivamente tramite l’apposito servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus pubblicità, istituito con il dl 50/2017 (successivamente modificato a più riprese), è un credito d’imposta al 75% sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati sulla medesima tipologia di media. L’incremento deve essere pari ad almeno l’1% rispetto all’anno precedente. L’investimento deve riguardare giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche online, ed emittenti radio-televisive a diffusione locale. Hanno accesso al beneficio le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali.

La comunicazione

C’è tempo dal 1 al 31 marzo. Si tratta della cosiddetta “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, che non è ancora la domanda vera e propria bensì una sorta di prenotazione, con cui l’azienda comunica gli investimenti pubblicitari che ha effettuato o intende effettuare nel corso dell’anno. Sulla base di queste comunicazioni il Dipartimento dell’editoria stila e pubblica l’elenco delle imprese aventi diritto, con l’indicazione della somma spettante. Nel gennaio dell’anno successivo, cioè 2021, andrà invece presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, in seguito alla quale il dipartimento forma l’elenco dei soggetti ammessi all’utilizzo dell’agevolazione.

Guida per la domanda

Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it ha pubblicato una breve guida per la presentazione telematica della domanda.

Bisogna entrare nell’area riservata, con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi. Nell’area autenticata, bisogna quindi scegliere la sezione “Servizi per“, e quindi la voce “comunicare“. Dal menù si sceglie il pulsante Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, e poi si seleziona la voce “Comunicazione“. Dopo aver inserito i dati richiesti, è possibile compilare il modello, che è anche possibile consultare sia sul sito delle Entrate sia sul portale del dipartimento dell’Editoria, completo di istruzioni. L’operazione può essere effettuata anche tramite gli intermediari abilitati. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati, il servizio telematico rilascia specifica attestazione.