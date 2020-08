Bonus pubblicità: online il nuovo modello

editato in: da

Alla luce delle novità del Decreto Rilancio, per il solo 2020 è concesso a imprese, autonomi ed enti non commerciali il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, cosiddetto Bonus Pubblicità, anche nelle seguenti fattispecie:

anche per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato

nella misura del 50% della spesa effettuata nell’anno (e non per il 75% del valore incrementale almeno dell’1%)

senza il requisito degli analoghi investimenti nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Il nuovo modello di richiesta è online. Resta fermo il riconoscimento del beneficio nei limiti del regime “de minimis” e continuano ad applicarsi, per i profili senza deroga, le norme del regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018.

Scadenza domande

Per consentire di accedere al beneficio con i nuovi requisiti, il Legislatore ha introdotto una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni telematiche che danno diritto al tax credit. Per il 2020, dunque, il modello di comunicazione va presentato dal 1° al 30 settembre 2020.

Le comunicazioni già presentate nel periodo ordinario (compreso tra il 1° e il 31 marzo scorsi) restano valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato con i precedenti criteri di calcolo, sarà rideterminato con i nuovi criteri.

È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo, laddove fosse più conveniente per il beneficiario. Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l’importo del credito d’imposta ricalcolato sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (credenziali SPID, Entratel o Fisconline, Carta Nazionale dei Servizi.

La dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettivamente effettuati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata nei consueti termini (dal 1° al 31 gennaio 2021).

Il credito d’imposta sarà poi riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ed utilizzabile in compensazione dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione online sul sito ufficiale, tramite modello F24 (esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) con codice tributo “6900”.

Fondi a disposizione

Il bonus 2020 è concesso nei seguenti limiti: