Bonus fiscale 2018 anche su mobili e arredi

Buone notizie per chi ha intenzione di eseguire lavori di recupero edilizio e per chi li ha avviati a decorrere dal 1° gennaio 2017: le detrazioni Irpef del 50% su un limite di spesa di 96.000 euro, infatti, sono state prorogate per tutto il 2018. Chi beneficerà di queste detrazioni, inoltre, potrà detrarre la stessa percentuale anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe non inferiore alla A+ (classe A per i forni).

Per poter approfittare di questa opportunità, però, la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere successiva al 31 dicembre 2016 e deve precedere la data di pagamento dei mobili e degli elettrodomestici.

Come provare la data di inizio lavori? Chi vuole ottenere la detrazione dovrà produrre un’autocertificazione in carta libera e conservarla in caso di controlli. A fare fede è l’inizio effettivo dei lavori e il pagamento di eventuali acconti avvenuto dopo il 26 giugno 2012 non è un problema ai fini dell’ottenimento del bonus.

È da notare che il bonus mobili si muove a braccetto con la detrazione sulle ristrutturazioni e non può essere abbinato all’ecobonus, cioè l’agevolazione per chi sostituisce le finestre, la caldaia o installa generatori di calore a biomasse o schermature solari.