Bonus affitto fino a 1.200 euro, ultima settimana per chiedere il contributo

È possibile presentare domanda online per il bonus affitto entro il prossimo 6 settembre 2021 . Di seguito vi spieghiamo come fare.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

C'è tempo fino al 6 settembre per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni fiscali per chi ha case in locazione. Il contributo a fondo perduto, noto anche come bonus affitto , è pari al 50% dell’ammontare complessivo della diminuzione del canone d’affitto, per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Bonus affitto, cos’è

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro che viene corrisposta dall’Agenzia delle Entrate su domanda del locatore. L’importo del bonus affitto è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo per le mensilità del 2021.

Si tratta di una cifra pari al 50% dell’ammontare complessivo, per un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. È possibile presentare più domande per lo stesso immobile se ci sono più locatori. Il bonus affitto 2021 verrà erogato a partire dal 31 dicembre 2021 in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate.

Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Bonus affitto, come si calcola

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021 relative ai contratti di locazione che soddisfano i requisiti. Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.

L’importo massimo del contributo è pari a euro 1.200 per ogni locatore.

Bonus affitto, i requisiti

Per ottenere il bonus affitto il locatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

deve aver accordato la riduzione del canone d’affitto nel periodo 25 dicembre 2020-31 dicembre 2021;

deve aver stipulato il contratto di affitto almeno dal 29 ottobre 2020;

l’immobile deve essere ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e per l’affittuario deve essere l’abitazione principale.



Bonus affitto come fare domanda: scadenza entro il 6 settembre

Per richiedere il bonus affitto 2021 è necessario compilare l’apposita domanda, esclusivamente in modalità telematica, dal 6 luglio 2021 al 6 settembre 2021 (qui è disponibile il modello dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto).

La procedura di domanda di accesso al bonus affitto per la riduzione del canone è disponibile nella sezione “agevolazioni”. Prima di procedere con la compilazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto fino a un massimo di 1.200 euro è necessario indicare se l’agevolazione viene richiesta per sé stessi o se si inoltra in qualità di tutore.

I dati richiesti nel frontespizio del documento sono il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo o del suo rappresentante legale, dunque il codice Iban del conto corrente bancario o postale su cui verrà effettuato il pagamento del bonus, la data e la sottoscrizione dell’istanza.

La seconda pagina contiene il quadro A, con tre parti da compilare per ciascun contratto di locazione.