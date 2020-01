Bollo auto, sconti e modalità di pagamento: le novità del 2020 

editato in: da

Il nuovo anno porta in dote tante novità, alcune delle quali interessano da vicino gli automobilisti e, in particolare, il pagamento del bollo auto che dal 1 gennaio dovrà essere versato mediante il sistema di pagamento elettronico pagoPA.

Cos’è PagoPA – Ma niente paura, in barba a numerose fake news circolate in rete creando allarmismo e panico –. nella sostanza dovrebbe cambiare ben poco.

PagoPA, spiega il governo sul portale ufficiale, non è una piattaforma dove pagare, bensì “una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali”.“

Sconto in Lombardia per chi sceglie la domiciliazione bancaria – Una bella novità arriva dalla Lombardia, che ha portato dal 10% al 15% lo sconto per chi paga autorizzando un addebito diretto automatico sul proprio conto corrente (Rid). Lo sconto permette di risparmiare circa due mensilità del balzello.

Una novità per ora circoscritta alla Lombardia ed è piuttosto improbabile che si estenda a tutto il territorio nazionale:

Restano, dunque, sul piatto sconti ed esenzioni già in vigore da tempo: