Bollo auto, calcolo e pagamento: la guida

editato in: da

Come ormai noto, da gennaio 2020 il bollo auto si paga anche attraverso il circuito dei PSP aderenti alla modalità di versamento PagoPA. Tutto invariato invece per quanto riguarda importo e regole per il calcolo. In caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento gli utilizzatori del veicolo.

Pagamento bollo auto

Da gennaio 2020 si può pagare il bollo auto con modalità di versamento PagoPA ma anche presso banche, uffici postali, tabaccherie, agenzie di pratiche automobilistiche e delegazioni ACI.

Per chi risiede in Lombardia o in Campania, e attiva la domiciliazione bancaria, ottiene uno sconto sulla tassa.

Calcolo del bollo auto

Il calcolo dall’importo del bollo auto si basa sulla potenza del veicolo (kw, o cavalli) cui si riferisce e della sua classe ambientale (euro 3, euro 4, euro 5, etc.).

ACI: calcolo bollo auto online

Per calcolare con precisione il valore del bollo auto da versare è possibile utilizzare i servizi online dell’ACI indicando il tipo di pagamento (prima immatricolazione, rinnovo di pagamento, targa prova, pagamento anticipato, pagamento integrativo, …), la Regione di residenza dell’intestatario, il tipo di veicolo e la targa.

Come si legge sul sito ACI: “Il servizio calcola l’importo dovuto solo a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’ultimo bollo pagato. Esempio: se il mese di scadenza è Agosto il pagamento può essere effettuato solo dal 1° Settembre”.

Agenzia Entrate: calcolo bollo auto online

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio online per il calcolo del bollo auto con la formula completa, in base alla targa, o con portata fittizia ai fini fiscali. Il sito dell’Agenzia calcola l’importo dell’imposta al momento della richiesta e non tiene conto di eventuali pagamenti già effettuati.