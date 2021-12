Bollette, dal 2022 cambiano i pagamenti: fino a 10 rate per le famiglie

Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. La norma contro il caro bollette è prevista da un emendamento omnibus del governo alla manovra, che comprende una serie di novità: dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv, dalla riscrittura del patent box alle nuove norme “salva-comuni” fino al nuovo fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto.

Bollette, fino a 10 rate a favore delle famiglie

La norma contro il caro bollette inserita in manovra ha lo scopo di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti per famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas, che determinano anche consistenti incrementi dei prezzi dell’energia elettrica.

Con l’anno nuovo, le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022.

In caso di inadempienza dei clienti domestici, si legge, le imprese saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi. L’Arera dovrà quindi definire, nel limite di 1 miliardo, gli anticipi da riversare alle imprese per compensare le rate e le modalità di restituzione delle imprese stesse per consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici del 70% dell’anticipazione entro il 2022 e della restante quota entro il 2023.

Bonus bollette, cos’è e quanto si può risparmiare

Il bonus bollette è un provvedimento entrato in vigore a partire da luglio del 2021 e che riguarda le utenze del gas e della energia elettrica. Si tratta di uno sconto su quello che è l’importo totale dovuto: questo però solo se si è idonei, in quanto è necessario rispettare alcuni parametri per poter rientrare tra i beneficiari dell’agevolazione.

Attualmente (ossia dal 1 gennaio 2021 ad oggi) esiste già uno sconto sulle bollette dell’energia elettrica, calcolato tra i 128 euro e i 177 euro per nucleo famigliare.

Nel dettaglio, anche l’importo di questa riduzione è calcolato in base al numero dei congiunti ed è pari a:

128 euro per le famiglie con 1-2 componenti

151 euro per le famiglie con 3-4 componenti

177 euro per le famiglie numerose con più di 4 componenti

Per quanto riguarda invece l’agevolazione per le bollette del gas, quest’ultimo viene calcolato in base alle modalità di utilizzo che se ne fa e in base anche (e soprattutto) alla zona climatica in cui si risiede. A riguardo esiste un’apposita tabella dettagliata con le varie differenziazioni territoriali, redatta tenendo conto di alcuni parametri specifici come la variazione della temperatura nell’arco dell’anno e le punte minime e massime registrate durante le diverse stagioni.