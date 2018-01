Al via Carta Famiglia: tutti gli sconti ISEE

Pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dà il semaforo verde a Carta Famiglia, una misura di contrasto alla povertà introdotta con la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 391 della legge 208/2015), molto attesa da due anni e ora finalmente operativa.

REQUISITI – La Carta ha una validità di due anni e può essere rilasciata ai nuclei familiari sia italiani che stranieri, purché regolarmente residenti nel territorio italiano, che presentino le seguenti caratteristiche:

presenza di almeno tre componenti minorenni;

ISEE non superiore a 30.000 euro.

COME RICHIEDERLA – Per ottenere la Carta Famiglia è necessario presentare richiesta direttamente ai Comuni, producendo la relativa DSU che attesti il possesso dell’ISEE. E’ inoltre previsto il pagamento degli interi costi di emissione del documento che presenterà sul retro il logo del Comune emittente, il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice Comune, i dati anagrafici e il codice fiscale dell’intestatario, il luogo e la data di emissione e la data di scadenza.

AGEVOLAZIONI – La Carta Famiglia non prevede l’erogazione di un contributo in favore del nucleo familiare ma consente di accedere a particolari sconti per l’acquisto di beni o servizi erogati da soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa (legati ad esempio ad istruzione, formazione, utilizzo di mezzi pubblici e così via). Per i la fruizione dei benefici bisognerà esibire la Carta Famiglia unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità.

CONVENZIONI E SCONTI – Le convenzioni verranno attivate su base nazionale, regionale o locale rispettivamente dal Ministero del Lavoro, dalle Regioni e dai Comuni. Ai partner convenzionati il decreto riconoscerà un particolare bollino che consenta di individuare in maniera semplice, immediata ed intuitiva l’entità dello sconto riconosciuto ai titolari della Carta. Il bollino riporterà le seguenti diciture:

”Amico della famiglia“, se sono previsti sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al 5% rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario;

“Sostenitore della famiglia“, in caso di sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al 20% rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario.

I soggetti convenzionati verranno resi noti in un elenco pubblicato su un apposito sito istituzionale.

