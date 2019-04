Agevolazioni Canone Rai: come presentare i moduli entro il 30 aprile

editato in: da

Questi sono gli ultimi giorni per richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai, da presentare entro il 30 aprile, che riguarda gli over 75 con un reddito fino a 8.000 euro.

I cittadini che vogliono presentare questa richiesta, qualora non l’avessero già fatto si devono affrettare e far pervenire all’Agenzia delle Entrate entro martedì una dichiarazione con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti previsti per fruire di questa agevolazione.

Nello specifico i requisiti indicati comprendono:

l’aver compiuto i 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone (31 gennaio e 31 luglio di ogni anno). Se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto dell’anno precedente o entro 31 gennaio dell’anno di riferimento, si ha diritto all’esenzione totale, altrimenti solamente per il secondo semestre dell’anno di riferimento;

entro il termine per il pagamento del canone (31 gennaio e 31 luglio di ogni anno). Se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto dell’anno precedente o entro 31 gennaio dell’anno di riferimento, si ha diritto all’esenzione totale, altrimenti solamente per il secondo semestre dell’anno di riferimento; non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;

con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio; possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 8.000,00.

Attenzione, se l’apparecchio televisivo in questione è ubicato in un luogo diverso rispetto a quello di residenza, l’esenzione però non può essere applicata. La richiesta di esenzione, inoltre, per essere valida deve essere spedita per posta in un plico raccomandato, insieme ad una fotocopia di un documento di riconoscimento, senza busta all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

La domanda può essere anche trasmessa tramite posta elettronica certificata, ma deve essere firmata digitalmente da chi ne richiede l’esenzione o consegnata a mano dall’interessato/a in uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Coloro che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva negli anni precedenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione nelle annualità successive, senza presentare nuove dichiarazioni, mentre eventuali variazioni dei presupposti vanno comunicati in maniera tempestiva tramite apposita dichiarazione.

L’importo del Canone Rai è di 90 euro l’anno e dal 2016 si paga con addebito rateizzato in bolletta, in 10 rate mensili. La situazione è rimasta invariata anche dopo la Legge di Bilancio del 2019 che ha confermato il provvedimento di Renzi. Se nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico domestico, l’importo deve essere versato attraverso il modello F24, entro il 31 gennaio 2019. Lo stesso nel caso in cui la propria fornitura di energia elettrica ricada nell’ambito delle reti non interconnesse con quella di trasmissione nazionale. È possibile anche pagare il canone tramite la propria pensione, facendone tempestiva richiesta.