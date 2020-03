Agenzia Entrate, uffici aperti solo per la consegna di atti. Servizi e pagamenti online

editato in: da

A causa dell’emergenza coronavirus e a seguito dell’emanazione del Dpcm del 9 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha limitato in via precauzionale l’accesso agli sportelli, allo scopo di ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti.

Per contenere il rischio di diffusione del contagio, si invita dunque all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi. Presso le sedi degli uffici sarà possibile solo consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

L’invito ai cittadini è quello di recarsi agli sportelli solo in casi non differibili, utilizzando piuttosto i servizi online sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Fisco, come accedere ai servizi online

Dal portale web, previa autenticazione in area riservata, si accede ai servizi online. Nell’area riservata è possibile:

controllare la situazione debitoria;

pagare cartelle e avvisi;

chiedere e ottenere rateizzazioni fino a 60mila euro;

sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;

visualizzare tutti i documenti, compresi quelli sulla Definizione agevolata;

attivare il servizio “Se Mi Scordo” per ricevere i promemoria delle scadenze.

È inoltre possibile delegare un intermediario a operare con il servizio EquiPro.

In area pubblica sono presenti altri servizi online, accessibili anche senza autenticazione.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.