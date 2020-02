Agenzia delle Entrate passa all’incasso con i nuovi codici tributo

editato in: da

L’Agenzia delle Entrate è pronta a passare all’incasso. Sono stati appena pubblicati i nuovi i codici tributo da utilizzare per i versamenti a mezzo F24 per il versamento di crediti d’imposta scaturiti dai controlli automatizzati.

Come specifica la risoluzione numero 4 del 4 febbraio 2020, i nuovi codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente destinatario della comunicazione intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto. Qualora, viceversa, il contribuente ritenga giusta la rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le coordinate di pagamento già previste nella comunicazione stessa.

I nuovi codici tributo

Ognuno dei cinque nuovi codici tributo si riferisce al recupero di crediti d’imposta concessi per specifiche tipologie di soggetti o di attività poste in essere. Per ogni nuovo codice tributo la risoluzione prevede anche l’istituzione di specifici codici di riferimento necessari per distinguere il recupero dell’imposta, degli interessi e delle correlate sanzioni amministrative.

Ecco quali sono: