8 per mille alla Chiesa: le diocesi useranno parte dei fondi per i padri separati

L’otto per mille è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra se stesso e le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa. La Chiesa Cattolica è l’ente religioso che maggiormente riceve l’8xmille e ne utilizza gli importi per opere di beneficenza.

Novità di quest’anno presentata a Parma è la decisione di utilizzare parte dei fondi per creare co-housing per i padri separati; nato tramite una rete di associazioni, servizi sociali, parrocchie e il supporto del Centro di Servizi per il Volontariato provinciale, i co-housing nascono dalla necessità di supportare i padri dopo la separazione coniugale. Spesso soli e in difficoltà economica, il progetto prevede ospitalità in appartamenti a costi agevolati e supporto psicologico che consenta un rapporto sereno con i figli.

La Chiesa ha insomma deciso di rispondere ad un bisogno sommerso, ma sempre più diffuso. Il progetto si chiama “Io sto con te”: il servizio che prevede ospitalità e supporto è stato presentato a Parma, per la prima volta, proprio il 19 marzo, Festa del Papà.

È promosso dall’associazione parmense San Cristoforo, con il supporto del Comune, di Forum Solidarietà e del Centro di servizio per il volontariato locale. L’idea nasce dall’osservazione delle condizioni in cui spesso si trovano i padri in seguito alla separazione: fuori casa con uno stipendio non più sufficiente a coprire le spese, fragili, spesso si ritrovano a dormire in strada o in macchina.

Il progetto offre una casa in co-housing a un costo sostenibile e in cambio, l’associazione chiede ai padri di impegnarsi a dialogare con la famiglia e a rispettare le regole della convivenza, dopo la separazione. Il responsabile del progetto, Emiliano Zasa, ha spiegato chiaramente durante la presentazione del progetto:“i genitori ospiti dovranno partecipare mensilmente ai costi e seguire un percorso condiviso prima dell’ingresso con un’équipe multidimensionale, partecipata dai servizi sociali del territorio, psicologi, neuropsichiatri infantili ed esperti in diritto di famiglia”.

Non si parla soltanto di una casa, ma anche di dare un’opportunità per costruire un rapporto sereno tra padri e figli; a Parma il co-housing aprirà l’attività il 6 maggio, ma l’idea dei promotori è di mettere a disposizione altri appartamenti, non solo a Parma, ma anche in altre province.