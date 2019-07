Zurich, nomina interna e un nuovo ingresso nella Compagnia

editato in: da

(Teleborsa) – Zurich rinnova il proprio look e lo fa tramite una nomina interna e un nuovo ingresso.

La compagnia, che ha annunciato una riorganizzazione del proprio management, coerentemente con la propria ambizione di crescita sul mercato italiano, affida a Domenico Quintavalle, precedentemente Head of Retail Distribution di Zurich Italia, la carica di Chief Financial Officer e annuncia l’ingresso di Andrea Trivellato nel ruolo di Head of Sales Agents & Brokers. Il primo ha un’esperienza trentennale nel settore assicurativo. Dopo un lungo periodo in Allianz, entra in Zurich nel 2008 con ruoli di responsabilità sempre crescenti. E’ stato alla guida della rete agenti della Compagnia dal 2014. Il secondo invece, Andrea Trivellato, ha maturato una ventennale esperienza nel Gruppo Allianz Italia, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali all’interno della divisione Sales, in ambito agenzie su tutto il territorio nazionale. Dal 2017 è diventato Regional Manager dell’Area Centro-Sud e in precedenza ha assunto ruoli di coordinamento commerciale in Centro Italia, Nord-Est e Nord-Ovest. Completano il suo profilo precedenti esperienze nella Divisione Sinistri di Allianz e Lloyd Adriatico.

“Zurich conferma le sue ambizioni sul mercato italiano con l’inserimento di due professionisti di grande esperienza che potranno valorizzare ulteriormente i piani di sviluppo della Zurich in Italia“, ha dichiarato Alessandro Castellano, Amministratore Delegato di Zurich Italia.