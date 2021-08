Zurich, l’utile del 1° semestre batte le attese e torna ai livelli del 2019

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia assicurativa svizzera Zurich ha registrato un utile operativo di gruppo in crescita del 60% a 2,7 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2021 – superiore alle stime degli analisti per 2,5 miliardi di dollari – con un combined ratio ramo danni (P&C) pari al 93,9%, il migliore degli ultimi 20 anni. In particolare, l’utile operativo del ramo danni è raddoppiato a 1,6 miliardi (nonostante le perdite legate agli eventi climatici estremi), mentre quello del ramo vita è stato in crescita del 44% a 802 milioni (grazie all’aumento dei ricavi dovuto alle fee più elevate e ai risultati dell’attività di investimento).

“Abbiamo ottenuto risultati eccezionali nei primi sei mesi del 2021, con utili tornati ai livelli del 2019, quando abbiamo riportato il nostro miglior primo semestre in un decennio – ha commentato il CEO del gruppo, Mario Greco – Si tratta di un risultato notevole considerando le elevate perdite da catastrofi naturali del periodo e la crisi della sanitaria in corso”.



L’utile netto è stato in aumento dell’86% a 2,2 miliardi di dollari, mentre la posizione di capitale si conferma molto solida con uno Swiss Solvency Test (SST) ratio del 206%. Il numero di clienti al dettaglio è aumentato di oltre 600.000 unità a 52,2 milioni. Premi lordi di Farmers Exchanges in aumento del 16% dopo l’acquisizione di MetLife (7% su basi omogenee).

Ottima performance per Zurich sulla Borsa di Zurigo, dove scambia in rialzo del 4,05% a quota 405,9. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 409,7 e successiva a 420,4. Supporto a 399.