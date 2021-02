Zurich Italia assieme a Viasat per garantire la sicurezza della mobilità

editato in: da

(Teleborsa) – Zurich Italia, che da oltre 100 anni protegge e tutela gli italiani alla guida, avvia una partnership con Viasat, eccellenza italiana specializzata nelle soluzioni telematiche satellitari per la sicurezza.

La collaborazione consentirà ai clienti Viasat di sottoscrivere la polizza Zurigò, la soluzione multimezzo di Zurich, a condizioni vantaggiose. Sarà possibile scegliere uno dei tre pacchetti Sicuri & Protetti (Basic, Safety o Security) ed assicurare il veicolo ad un prezzo vantaggioso. La soluzione ZuriGò, che offre una protezione completa e non limitata alla copertura del singolo veicolo ma focalizzata sulla protezione della persona e dell’intero nucleo familiare, offre la garanzia obbligatoria RC Auto con uno sconto del 10%, le garanzie opzionali Furto con sconto del 60%, la protezione contro gli infortuni del conducente con sconto del 50%, oltre alle coperture Incendio e Tutela Legale.

ZuriGò è la soluzione che tutela sia dai danni causati a terzi che quelli subiti personalmente o dal proprio veicolo, attraverso una serie di garanzie pensate per la protezione della mobilità e della vita privata. La protezione non si limita alla copertura del veicolo, segue l’individuo e la sua mobilità offrendo una protezione dai danni in ogni fase degli spostamenti indipendentemente dai mezzi usati.

“Zurich è da sempre attenta all’evolversi degli stili di vita, dei bisogni e dei trend di consumo, in particolare all’evoluzione della mobilità”, ha ricordato Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia, aggiungendo che “Viasat è una realtà italiana vicina” ai valori della compagnia e questo accordo “conferma l’impegno di Zurich per la protezione delle persone in un momento delicato di ripresa della mobilità con nuove abitudini e con un maggiore bisogno di sicurezza”.

Paolo Ravicchio, Head of BU Insurtech di Viasat, ha dichiarato che la partnership di concretizza in “un’offerta di servizi telematici molto completa e modulare, altamente innovativa e alternativa al modello tradizionale della Scatola Nera, che non è più concepita ed impiegata come strumento di mero controllo, ma di prevenzione, protezione, assistenza e mobilità intelligente, capace di integrare perfettamente e rafforzare la tutela risarcitoria della polizza. Insomma, la massima sicurezza, protezione e assistenza, in un’unica soluzione”.