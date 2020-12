Zurich e Farmers Exchange rilevano business Property & Casualty di Metlife

editato in: da

(Teleborsa) – Zurich Insurance e le sue controllate Farmers Group e Farmers Exchanges acquisiranno le attività Property & Casualty di MetLife per un corrispettivo di 3,94 miliardi di dollari. In particole Zurich, attraverso Farmers Group, contribuirà per 2,43 miliardi, Farmers Exchange per 1,51 miliardi.

La transazione consentirà a Farmers Exchang di avere una presenza a livello nazionale e l’accesso a nuovi canali di distribuzione che offriranno alla piattaforma una crescita accelerata. L’acquisizione dovrebbe poi supportare il raggiungimento degli obiettivi di crescita di Zurich per il 2022.

Si prevede che l’acquisizione dia un contributo positivo agli utili di Zurich sin dal primo anno dopo il completamento della transazione e si prevede che fornirà a Zurich un ritorno sull’investimento di circa il 10% dal 2023.

“L’acquisizione aumenterà in modo significativo il potenziale di crescita di Farmers Exchange e aumenterà ulteriormente la quota di profitto di Zurich legata alle entrate su commissioni”, ha affermato Mario Greco, amministratore delegato del gruppo Zurich.

Farmers Exchange prevede di diventare il sesto operatore del segmento negli Stati Uniti grazie all’accesso alla rete di agenti di MetLife. L’attività comprende 2,4 milioni di polizze, 3,6 miliardi di dollari di premi netti contabilizzati nel 2019 e 3.500 dipendenti.