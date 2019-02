Zuckerberg al quinto posto nella classifica dei più ricchi al mondo

editato in: da

(Teleborsa) – Ieri in una giornata ha guadagnato 6,2 miliardi di dollari. Grazie allaforte ascesa di Facebook a Wall Street Mark Zuckerberg ha, così, scalato due posizioni nella classifica di Bloomberg dei più ricchi al mondo superando il patron di Zara Amancio Ortega e l’imprenditore messicano Carlos Slim.

A livello globale, con un patrimonio di 65,6 miliardi di dollari, Zuckberg si posiziona ora quinto in graduatoria dietro Jeff Bezos, primo con 142,1 miliardi di dollari, Bill Gates con 95,8 miliardi, Warren Buffet con 84,9 miliardi e Bernard Arnault con 76,6 miliardi.

“La nostra comunità e i nostri affari continuano a crescere” ha affermato, ieri, Zuckerberg commentando i risultati positivi della società. Risultati che, in un anno difficile come quello dello scandalo Cambridge Analytica, hanno visto una crescita dell’utile netto del 39%, a 22,1 miliardi di dollari dai 15,9 miliardi del 2017.

Un progresso evidente interessa anche i ricavi totali del 2018, che salgono del 37% a quota 55,8 miliardi, di cui 55 miliardi derivanti da pubblicità (qui la variazione in positivo è del 38%). Continuano poi ad aumentare gli utenti, per quanto la dinamica indichi un rallentamento: quelli attivi mensili sono in media 1,52 miliardi nell’ultimo mese dell’anno, quelli attivi giornalieri 2,32 miliardi. In entrambi i casi, il bilancio sull’anno segna un +9%, in frenata rispetto al +14% del dicembre 2017.

“Abbiamo fondamentalmente cambiato il modo in cui gestiamo l’azienda per concentrarci sui grandi temi sociali, a stiamo investendo di più per costruire nuovi e stimolanti modi per le persone di conettersi”, ha aggiunto Zuckerberg sottolineando i “miliardi di dollari” investiti in sicurezza e ribadendo, dalle pagine del Wall Street Journal, che la società non vende i dati delle persone.