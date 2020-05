Zucchi, utile 1° trimestre a 0,6 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Zucchi chiude il 1° trimestre con un fatturato consolidato di 15,3 milioni di Euro, in diminuzione del 14% ed un EBITDA positivo per 2,2 milioni di euro, stesso valore del primo trimestre dell’esercizio 2019. Il risultato operativo (EBIT) è positivo per 1 milione di euro r ispetto a 0,9 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il risultato del periodo è positivo per 0,6 milioni rispetto a 0,5 milioni del 2019. L’indebitamento finanziario netto, è aumentato da 84,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 a 87 milioni di Euro al 31 marzo 2020.